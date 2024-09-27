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Суд арестовал фигуранта дела о некачественном снабжении армии

11:35
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Сумма ущерба превышает 160 миллионов рублей

В России арестовали руководителя проекта ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского.

Его обвиняют в поставке некачественной продукции в российскую армию с ущербом свыше 160 миллионов рублей в 2022 году, сообщили в Следственном комитете России.

На денежные средства компании в размере 164 миллионов рублей наложен арест.

Расследование дела продолжается. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее СК возбудил уголовное дело против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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