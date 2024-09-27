Музыкальный октябрь: ВДНХ приглашает на серию концертов и лекций

На ВДНХ подготовили целую музыкальную программу

Обширную творческую программу подготовили на ВДНХ в честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В павильоне "Рабочий и колхозница" для москвичей и туристов организуют концерты, лекции и спектакли. Например, посетители услышат произведения классиков — Рахманинова, Глинки, Бизе и Моцарта. Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации на странице лектория ВДНХ. Спектакль "Признак оперы" в постановке Московского театра кукол представят 2 октября в 19:00. Зрители совершат путешествие по четырем известным сюжетам — это "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Орфей и Эвридика" Кристофа Глюка и "Кармен" Жоржа Бизе.

3 октября в 19:00 пройдет музыкальная программа "Русские басы".

В исполнении солистов Государственного академического Большого театра России и Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко прозвучат арии и романсы из репертуара певца Федора Шаляпина. Со старинными композициями XVII века 5 октября в 19:00 выступит ансамбль Gnessin Baroque. 9 октября в 19:00 состоится концерт "Звучащие полотна: Рерих" с песочной анимацией, вдохновленной произведениями известного художника. Гости услышат армянские народные и литургические мелодии, а также музыку, исполненную на дудуке.

12 октября в 18:00 гостей ждут на лекции "Неземная красота сопрано: от Ариадны до Шемаханской царицы" из цикла "Оперный голос в истории: меняющееся и неизменное".

С поздним творчеством известного русского композитора Сергея Рахманинова и его последним произведением "Симфонические танцы" слушатели познакомятся на лекции, которая пройдет 27 октября в 16:00.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". За сто дней его посетили более 10,5 миллионов гостей. Больше всего их заинтересовали творческие и спортивные мастер-классы, тренировки и концерты. Особое внимание уделялось благотворительной деятельности.

Между тем сад "Аквариум" — "зеленого фойе" Театра имени Моссовета, расположенного на Большой Садовой, — преобразился к театральному сезону. Специалисты привели в порядок историческую ограду и ворота сада, некоторые работы еще продолжаются.

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