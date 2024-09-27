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"Остается только молиться": Глызин высказался о госпитализированном Добрынине

12:12
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Народный артист попал в больницу

В последнее время автор-песенник, исполнитель Вячеслав Добрынин испытывал проблемы со здоровьем. Об этом рассказал певец Алексей Глызин. Он вспомнил, что в последний раз встречался с "доктором Шлягером" полтора года назад на одном из светских мероприятий. Глызин обратил внимание, что Добрынин старался ни с кем не пересекаться и не общаться.

"Когда у человека проблемы со здоровьем, ему не хочется этим с кем-то делиться. Остается только молиться о его здоровье", - приводит слова Алексея Глызина aif.ru.

Напомним, о том, что Вячеслав Добрынин попал в больницу стало известно накануне, 26 сентября. Сообщалось, что 78-летний исполнитель оказался в клинике в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, врачи не давали никаких прогнозов и делали все возможное для спасения народного артиста. Ранее у Добрынина уже было два инсульта, ему дали инвалидность.

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