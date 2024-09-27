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ФСБ и СКР задержали организаторов нелегальной миграции

12:28
  • пятница
  • 27 сентября 2024

С их помощью мигранты незаконно получали российские паспорта

Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России задержали организаторов преступной группы, которая помогала получать российское гражданство уроженцам Центральной Азии по поддельным паспортам граждан Украины.
Детей мигрантов могут обязать проходить языковую проверку

Как уточнили в пресс-службе СКР, преступники искали выходцев из Средней Азии, которые хотели получить гражданство России. За суммы от 150 до 350 тысяч рублей им делали фальшивые украинские паспорта Украины и фиктивные справки о регистрации на территории Донецкой Народной Республики. С этими документами мигранты в упрощенном порядке обращались за получением российского гражданства.

Задержаны девять организаторов, с их клиентами также ведут следственные действия. Следствие поставило вопрос о лишении этих людей российского гражданства и депортации, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, которая за деньги организовывала въезд африканцев в страны Евросоюза через Россию. Организатором оказался нигериец, который работает преподавателем в академии РУДН. Его и еще несколько человек задержали.

Министерство внутренних дел также активно борется с незаконной миграцией. Правоохранительные органы с 2022 года отказали в предоставлении миграционных статусов около 14 тысячам иностранных граждан с поддельными сертификатами о знании русского языка.

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Задержание мигрантов
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