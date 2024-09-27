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Стало известно, кто приютил Дурова во Франции

12:40
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Бизнесмену запрещено покидать страну на время следствия

Французский миллиардер, основатель европейской телекоммуникационной группы Iliad Ксавье Ньель подтвердил, что оказал поддержку сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову, которому французские власти приказали оставаться во Франции в рамках судебного контроля.
Дуров назвал условия передачи данных пользователей Telegram

В местных средствах массовой информации появились публикации о том, что именно Ньель предоставил Дурову "тайные апартаменты", в которых бизнесмен остановился.

Ксавье Ньель заявил в эфире телеканала BFMTV, что действительно помог Дурову, а также отметил, что "когда человек оказывается в тюрьме и имеет проблемы с законом, все исчезает". В пику большинству тех, кто бросил бизнесмена на произвол судьбы, миллиардер подчеркнул, что "когда мне звонит друг, у которого проблемы, то я в его распоряжении".

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предлагали основателю Telegram Павлу Дурову дипломатическую помощь, однако он сам отказался от нее. В глазах французских властей он, прежде всего, гражданин Франции, а наличие у него других паспортов роли не играет.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что встречался с Дуровым всего один раз — много лет назад в Москве. Приписываемой президенту встречи в Баку не было. Политик счел непонятными претензии французских правоохранительных органов к бизнесмену, подчеркнув их избирательность.

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