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Отец отравившихся под Красноярском детей сделал признание

12:30
  • пятница
  • 27 сентября 2024

В доме была открыта только форточка

Глава семейства, пострадавшего от отправления в Красноярском крае, заявил, что допустил ошибку.

После обработки дома дихлофосом, он не проветрил помещение должным образом, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Семья вернулась домой через два часа после использования средства от насекомых. Была открыта только форточка, признался мужчина следователям. 

Помещение после обработки токсичными средствами от насекомых и грызунов должны проветриваться не меньше суток. Важно проводить обработку в респираторах и не превышать не превышать необходимую концентрацию химикатов, рассказал ранее интернет-изданию "Абзац" врач Дмитрий Омутных.

"Ни в коем случае нельзя, чтобы в помещении были дети в течение ближайших суток. Посуду закрывать, убирать, промывать поверхности", - отметил специалист.

20 сентября семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в местном магазине. Четверо детей - девочки шести, 11 и 12 лет и мальчик 13 лет - скончались один за другим, мать с отцом выжили. Они пришли в сознание 23 сентября, 25 сентября их выписали из больницы. Мать семейства беременна, плоду ничего не угрожает.

В пятницу СК заявил, что версия отравления семьи инсектицидом подтверждается. Кроме того, следы средства обнаружили на шерсти котенка, которого обнаружили мертвым возле дома. Расследование трагедии продолжается. 

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