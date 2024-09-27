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Собянин: Город предоставит налоговые льготы восьми технологичным компаниям

12:34
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Для этого им присвоили статус якорных резидентов технопарков

Восемь столичных предприятий — производителей инновационной продукции получили статус якорных резидентов технопарков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Таким образом предприятия могут воспользоваться грантами на развитие деятельности и покупку оборудования и другими мерами господдержки. Например, ставка по налогу на прибыль, зачисляемому в городской бюджет, для компаний снизится до 13,5% вместо 17%.

Статус получили три резидента технопарка "Строгино", два резидента технопарка "Слава", резидент технопарка "Ньютон Плаза" и резидент технопарка "Мосгормаш".

Ранее Сергей Собянин открыл технопарк "ЗИЛ", который принял первых резидентов. Это высокотехнологичные научно-производственные компании. Они специализируются в области информации, связи и обрабатывающего производства, проводят исследования и технические испытания, анализ и сертификацию продуктов.

Технопарк помогает развиваться, выходить на новые рынки, создавать новые продукты, проводить обучение и переподготовку кадров.

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