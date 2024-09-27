Новым премьером Японии станет бывший министр обороны Сигэру Исиба

Действующий премьер Фумио Кисида отказался выдвигаться на второй срок

Председателем правящей в Японии партии, который возглавит японский кабмин, избран бывший министр обороны Сигэру Исиба.

Как отмечает РИА Новости, Сигэру Исиба относится к лагерю "ястребов", как с легкой руки The Times стали обозначать сторонников бескомпромиссной политики в отношении России, стремящихся нанести ей геополитическое поражение — пусть даже ценой эскалации конфликта на Украине и сопутствующих рисков.

Будущий японский премьер также поддерживает создание контура азиатской безопасности по примеру Североатлантического альянса.

Российские власти внесли Сигэру Исибу в перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию нашей страны. По мнению экспертов, политик не изменит политику Токио — Страна восходящего солнца продолжит санкционную политику и будет и дальше поддерживать киевский режим.

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов подтвердил, что "никаких серьезных переломных событий в регионе не произойдет в связи с тем, что он пришел". Эксперт предположил, что Сигэру Исиба продолжит тот курс, который проводил покидающий премьерское кресло Фумио Кисида.

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