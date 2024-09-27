Обвиняемому в покушении на Прилепина запросили пожизненный срок

Пермяков не раскаялся в содеянном
Гособвинение запросило пожизненный срок гражданину Украины Александру Пермякову, которого обвиняют в покушении на писателя Захара Прилепина в мае 2023 года.
Первые 10 лет он может отбыть в тюрьме, а после - в колонии особого режима, передает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда. Также прокуратура просит назначить Пермякову штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
Пермякова обвиняют в совершении теракта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении взрывных устройств, использовании поддельного удостоверения личности с целью облегчить совершение другого преступления.
Ранее Пермяков полностью признал свою вину, но отказался раскаиваться в содеянном. Он жалеет лишь о том, что в результате его действий погиб не Прилепин, а его водитель Александр Шубин.
Автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области. Писатель был ранен, в результате теракта погиб его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Подозреваемый в причастности к теракту был задержан по горячим следам. Им оказался 29-летний Александр Пермяков, который работал по заданию украинских спецслужб.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram