Обвиняемому в покушении на Прилепина запросили пожизненный срок

Пермяков не раскаялся в содеянном

Гособвинение запросило пожизненный срок гражданину Украины Александру Пермякову, которого обвиняют в покушении на писателя Захара Прилепина в мае 2023 года.

Первые 10 лет он может отбыть в тюрьме, а после - в колонии особого режима, передает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда. Также прокуратура просит назначить Пермякову штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Пермякова обвиняют в совершении теракта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении взрывных устройств, использовании поддельного удостоверения личности с целью облегчить совершение другого преступления.

Ранее Пермяков полностью признал свою вину, но отказался раскаиваться в содеянном. Он жалеет лишь о том, что в результате его действий погиб не Прилепин, а его водитель Александр Шубин.

Автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области. Писатель был ранен, в результате теракта погиб его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Подозреваемый в причастности к теракту был задержан по горячим следам. Им оказался 29-летний Александр Пермяков, который работал по заданию украинских спецслужб.

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