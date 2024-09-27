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ООН призналась в нехватке средств для помощи Украине

13:17
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Однако без помощи извне страна может не пережить зиму

Организации Объединенных Наций не хватает средств для помощи Украине в зимний период. В этом в пятницу, 27 сентября, призналась представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на Украине Каролина Линдхольм Биллинг.
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Как пояснила Биллинг, "реальность такова, что финансирование таких организаций, как наша, в это время года слишком мало — мы финансируемся на 47%".

При этом Украине необходимо восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру и создать децентрализованные мощности по производству энергии, а это требует ощутимых финансовых вливаний, цитирует представителя УВКБ всемирной организации РИА Новости.

Ранее китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Пекин готов предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с ее нуждами — КНР уже предоставила Киеву четыре партии гумпомощи.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории Украины, хотя украинские власти делают все возможное, чтобы облегчить жизнь населению.

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