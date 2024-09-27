Собянин рассказал о развитии энергосистемы столицы

Москва улучшила в два раза показатели экологии по многим направлениям благодаря повышению энергоэффективности в городе

Трубы, клапаны, кабели, провода - все это вены, по которым течет энергия мегаполиса. На международном форуме "Российская энергетическая неделя" в пятницу презентуют оборудование и технические решения, которые будут обеспечивать для людей по всему миру комфортную жизнь в будущем. Для Москвы масштабная модернизация энергосистемы не только самого города, но и всей России - вопрос принципиальный.

"Мы вынуждены смотреть, как развивается Ростовская атомная энергостанция, Воронежская, Смоленская, Калининская, Курская. Казалось бы, какое нам дело - это так далеко от Москвы. Но мы потребляем мощности не только ТЭЦ, которые находятся в Москве, но нам значительную часть электроэнергии поставляют из регионов", - отметил Сергей Собянин.

За 14 лет - плюс 17,5 миллиона квадратных метров жилых домов, офисов, промышленных предприятий, торговых центров, поликлиник, образовательных учреждений. Москва нуждается в гигантских ресурсах. Потребности города рассчитывают заранее. Причем не в рамках отдельных проектов, а всего мегаполиса.

"Нужен новый уровень цифровизации, автоматизации с применением искусственного интеллекта", - добавил мэр.

Справиться с этой неподъемной, казалось бы, задачей помогает концепция "умного города". С развитием энергосистемы напрямую связаны ключевые проекты Москвы. Например, развитие транспортной сети. На дорогах - все больше электрокаров и электробусов. В электроэнергии остро нуждается метрополитен.

"Мы каждый год будем вводить новые станции. Новые линии. Транспортная система Москвы с точки зрения развития тяжелого рельсового транспорта будет уходить в ближайшие регионы - в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую", - указал Собянин.

Программа реновации только способствует развитию энергосистемы столицы. Вместо старых хрущевок каждый год появляется до 4 миллионов квадратных метров домов с новыми энергоэффективными решениями. По такому принципу возводятся все объекты в столице. Как результат - объем недвижимости растет, а потребление ресурсов сокращается. Власти пропагандируют среди жителей экологический подход к содержанию жилья.

"Нам предстоит порядка 120 миллионов квадратных метров недвижимости до 2030 года. Но при этом Москва работает сейчас над тем, чтобы создать новые мощности. Привести электроэнергию от атомных станций. Увеличить классность передачи электроэнергии", - объяснил заммэра Петр Бирюков.

Москвичей уже больше 13 миллионов. Экономика столицы развивается такими темпами, что многим мегаполисам мира о подобных показателях можно лишь мечтать. И, конечно, это стимулирует многих к переезду в Москву. Урбанизация - один из вызовов, с которыми сталкиваются все стремительно развивающиеся страны.

"Мы в Африке пытаемся учиться у Москвы. Я в городе уже несколько дней. Я очень рад, что мне предоставили возможность узнать так много нового о развитии современных энергосистем", - сказал Званани Титус Мате, генеральный директор Южноафриканского национального института развития энергетики.

И Москва готова делиться своим колоссальным опытом как на национальном, но и на международном уровне.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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