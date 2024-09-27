"Ауди" на полной скорости влетела под фуру

Страшное ДТП произошло в подмосковном Орехове-Зуеве. "Ауди" на полной скорости влетела под фуру, 25-летний водитель погиб на месте. Все произошло ещё в ночь на среду, но видео момента аварии появилось только сейчас.

На кадрах видно, как в средней полосе едут две фуры, одна из них идет на обгон и, когда оказывается в левом ряду, сзади в нее врезается "Ауди". Скорость легковушки была настолько высокой, что машина практически полностью оказалась под продолжающим движение грузовиком, при этом у нее была уже полностью срезана крыша.

Вопросы есть к обоим участникам аварии - фурам на трехполосной трассе запрещено выезжать в левый ряд. Но и водитель "Ауди" явно сильно превысил скорость. Видимо, так он делал часто - в соцсетях гуляет ролик, где молодой человек фиксирует на своем спидометре 300 километров в час. Также стоит отметить, что в момент аварии "Ауди" ехала без номеров - позже их обнаружили в багажнике.

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