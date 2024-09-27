ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парковка за 0 рублей в центре Москвы станет доступна для всех водителей с 1 ноября

15:08
  • пятница
  • 27 сентября 2024

На прошлой неделе на пяти улицах столицы начали тестировать новый динамический тариф

Бесплатная парковка в центре Москвы - это не мечты и не льготы. Департамент транспорта ввел так называемый динамический тариф, по которому в определенное время на некоторых улицах столицы уже сейчас стоимость парковки в час плавающая и может опускаться вплоть до нуля.

Динамические парковки теперь обозначаются пятизначным числом. Но это пока тестовый режим, и чтобы в нем поучаствовать, необходимо установить специальное приложение. И вместо 600 рублей можно оставить свой автомобиль за 450 рублей в час. Здесь же можно посмотреть прогноз загруженности. Так, например, в ночное время парковка обойдётся в среднем в 45 рублей или вовсе бесплатно.

Динамический тариф, который разработали по решению мэра Москвы Сергея Собянина, тестируют уже неделю и пока только на пяти улицах - Ильинке, Рождественском бульваре, Новой площади, в Никитском переулке и на площади Тверской заставы. Исследование будет проводиться до 30 сентября. В Дептрансе сообщили - за это время нулевым тарифом воспользовались уже больше ста автомобилистов. Возможно, их было бы больше, но пока не все знают о такой возможности.

Для всех автомобилистов динамический тариф заработает в пилотном режиме с 1 ноября. Для этих пяти улиц стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и изменяться в зависимости от загруженности участка. Собрав обратную связь, станет понятно, насколько успешна эта идея. При этом тариф будет варьироваться не только в сторону понижения. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость вырастет с 600 до 800 рублей в час.

Идея динамических тарифов заключается в том, чтобы люди смогли лучше прогнозировать маршруты, а дороги в центре стали свободнее. 

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Парковка
Парковка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.