В Вахтанговском театре поставили "Утиную охоту"

Автор заложил в драму много душевных переживаний, однако спектакль получился на удивление светлым и позитивным

В Вахтанговском открывают новый сезон смело, красиво и дерзко. "Утиную охоту" Вампилова многие знают наизусть. Но такого Зилова не было никогда - ни на сцене, ни на экране. История человека, мечущегося между друзьями, работой и семьей, моментально проникает в самое сердце.

Здесь каждый персонаж выписан филигранно. Актеры признаются: соглашались не сразу. Ведь в пьесе Вампилова столько боли и безысходности, когда зрелый и вроде бы успешный человек сам выжигает из сердца всех, кто его любит.

"Когда мне сказали, что будет спектакль "Утиная охота", я испугалась. Я не хотела, если честно. Чуть-чуть я боялась. Потому что пока ты в этом варишься, все равно это в тебя проникает и влияет на твою жизнь. Но режиссер у нас - молодой, светлый, очень добрый", - рассказала актриса Полина Чернышова.

Аскар Галимов - очень юный человек, только-только закончивший режиссерский факультет ГИТИСа. Работа на сцене Вахтанговского для него - дебют. Настолько важный, что он посвятил его своим родителям. Счастливая мама - рядом.

У этой команды вместе с труппой одного из лучших театров мира получился очень светлый спектакль о любви, в который они вложили все лучшее. Удивительно тонко прочувствовав мельчайшие детали эпохи Вампилова - от душевных переживаний до модной тогда одежды и музыки.

Получить столько пищи для сердца и ума - дорогого стоит. Теперь главное - попасть. На "Утиную охоту".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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