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Фильм Бурляева о Лермонтове выйдет в прокат в октябре

14:50
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Ленту сняли еще в 80-х

К 210-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова в российский прокат выйдет отреставрированный фильм режиссера Николая Бурляева о великом русском поэте. Об этом сообщили в Москве на пресс-конференции, которая посвящена картине.

Ленту сняли еще в 80-х, но на широкие экраны она не выходила. Спикеры рассказали, как проходил съемочный процесс и какие трудности стояли перед создателями. Фильм показывает становление личности Лермонтова. Зрители смогут увидеть его уже в середине октября. 

"Фильм сейчас будет выглядеть гораздо актуальнее. Тогда он опережал время, и раздражало то, что я сказал о том, что много врагов у России, сейчас это очевидно. Я знаю воздействие этого фильма на людей. И как он сейчас нужен школьникам, чтобы показать пример настоящего героя нашего времени", - заявил Бурляев.

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Кадр из фильма "Лермонтов"
Кадр из фильма "Лермонтов"
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