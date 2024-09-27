Фильм Бурляева о Лермонтове выйдет в прокат в октябре

Ленту сняли еще в 80-х

К 210-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова в российский прокат выйдет отреставрированный фильм режиссера Николая Бурляева о великом русском поэте. Об этом сообщили в Москве на пресс-конференции, которая посвящена картине.

Ленту сняли еще в 80-х, но на широкие экраны она не выходила. Спикеры рассказали, как проходил съемочный процесс и какие трудности стояли перед создателями. Фильм показывает становление личности Лермонтова. Зрители смогут увидеть его уже в середине октября.

"Фильм сейчас будет выглядеть гораздо актуальнее. Тогда он опережал время, и раздражало то, что я сказал о том, что много врагов у России, сейчас это очевидно. Я знаю воздействие этого фильма на людей. И как он сейчас нужен школьникам, чтобы показать пример настоящего героя нашего времени", - заявил Бурляев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram