Пенсионерки устроили стрельбу из-за грибов в лесу под Петербургом

Одной из них потребовалась медицинская помощь

Две пенсионерки не поделили грибы с ягодами в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области. Конфликт закончился стрельбой.

Инцидент произошел на территории массива близ поселка Западная Лица. В полицию обратилась 74-летняя пожилая женщина. Она рассказала, что отправилась в лес за грибами и ягодами и на полянке повстречала другую любительницу "тихой охоты" в возрасте 60-75 лет.

Как утверждает заявительница, ее оппонентка достала пистолет "Оса" и несколько раз выстрелила. Три пули попали в бедренную кость, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Врачи оценили состояние пострадавшей как стабильное и отпустили домой.

В свою очередь вторая участница конфликта факт стрельбы отрицает - "Осы" при ней не было.

"В настоящее время устанавливается, из чего были произведены четыре выстрела", - рассказал РИА Новости источник в оперативных службах региона.

Расследование продолжается.

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