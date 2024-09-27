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Неузнаваемый Башаров пришел проститься с Романом Мадяновым

13:23
  • пятница
  • 27 сентября 2024

В Бронницах проходит церемония

Сегодня, 27 сентября, поклонники и коллеги прощаются с популярным актером Романом Мадяновым. Отдать последнюю дань уважения артисту явились Сергей Гармаш, Борис Щербаков, Ольга Прокофьева, Леонид Громов, Федор Добронравов, Дарья Фекленко, Сергей Векслер, Марат Башаров.

Кстати, в Сети бурно обсуждают перемены во внешности известного актера. Некоторые интернет-пользователи заявили, что даже не узнали Марата Башарова. Артист отрастил бородку, нацепил очки и сделал модную стрижку.

"Как говорится, Бог забирает лучших, сильнейших. Я думаю, что Роман Сергеевич везде будет великим, нужным, талантливым, красивым, умным — даже на небесах. Конечно, он навсегда останется в нашей память. Мы с ним созванивались несколько дней назад, договорились съездить на рыбалку… Прошло буквально четыре дня, и Роман Сергеевич ушел, а я вчера ловил рыбу в его честь", - поделился Марат Башаров со Starhit.

Напомним, что Роман Мадянов умер на 63-ем году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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