В Госдуме опровергли планы запретить россиянам иметь двойное гражданство

Такие инициативы не рассматриваются

В думском комитете по делам СНГ нет законодательных инициатив, предусматривающих запрет россиянам иметь двойное гражданство. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказал председатель комитета Леонид Калашников.

Слухи пошли после публикации в Telegram-каналах о том, что Госдума якобы планирует рассматривать вопрос о запрете двойного гражданства для россиян.

Калашников отметил, что "не слышал ничего такого" и в его комитете "такого нет". Парламентарий также выразил мнение, что "это очень сложно сейчас сделать", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов решили ограничить чиновников и депутатов в праве выезжать за пределы России. Официально запретить им покидать страну региональные власти не могут, но во многих субъектах Федерации действует "настоятельная рекомендация" на этот счет.

На Украине между тем продолжают ужесточать законы, чтобы помешать выезду из страны потенциального пушечного мяса. Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что выезжать из страны запрещено украинцам, которые имеют вид на жительство в других государствах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram