ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме опровергли планы запретить россиянам иметь двойное гражданство

14:19
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Такие инициативы не рассматриваются

В думском комитете по делам СНГ нет законодательных инициатив, предусматривающих запрет россиянам иметь двойное гражданство. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказал председатель комитета Леонид Калашников.

Слухи пошли после публикации в Telegram-каналах о том, что Госдума якобы планирует рассматривать вопрос о запрете двойного гражданства для россиян.

Калашников отметил, что "не слышал ничего такого" и в его комитете "такого нет". Парламентарий также выразил мнение, что "это очень сложно сейчас сделать", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов решили ограничить чиновников и депутатов в праве выезжать за пределы России. Официально запретить им покидать страну региональные власти не могут, но во многих субъектах Федерации действует "настоятельная рекомендация" на этот счет.

На Украине между тем продолжают ужесточать законы, чтобы помешать выезду из страны потенциального пушечного мяса. Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что выезжать из страны запрещено украинцам, которые имеют вид на жительство в других государствах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.