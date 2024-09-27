Лукашенко поблагодарил Путина за изменение ядерной доктрины

Россия может применить ядерное оружие при нападении на Белоруссию члена НАТО

Нападение государства — члена НАТО на Белоруссию станет основанием применения Россией ядерного оружия. Такое заявление сделал в пятницу, 27 сентября, белорусский президент Александр Лукашенко.

Как подчеркнул политик, "как только они нападают на нас", в ответ "мы применяем ядерное оружие", поскольку "Россия за нас втягивается".

Лукашенко отметил, что внешняя агрессия против Белоруссии очевидна, "американцы и поляки — они уже выстроились вдоль границы, особенно польской".

Однако "спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Белоруссию — мы применяем ядерное оружие", цитирует белорусского лидера БелТА.

Российский президент Владимир Путин действительно подчеркивал, что агрессия в отношении Белоруссии как части союзного государства будет рассматриваться Россией как агрессия в отношении нее самой. Этот принцип соблюли при корректировке ядерной доктрины, обновления в которую Путин озвучил на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию.

При этом Лукашенко отмечал, что у Минска нет агрессивных намерений — политик пообещал не отдавать приказов белорусской армии "идти за пределы нашей страны".

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