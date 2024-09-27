Оставшаяся без волос Кристина Асмус: "Наконец-то могу рассказать"

Актриса расставила все точки над i

Кристина Асмус недавно произвела фурор среди фанатов, когда состригла свои светлые локоны. Теперь артистка носит короткую стрижку и называет себя в шутку Серегой. Поклонники разделились на два лагеря: одни считают, что актрисе срочно следует начать отращивать волосы обратно, другие же убеждены, что новый образ ей невероятно идет.

Меж тем Кристина сообщила новость, которую давно скрывала, но теперь уже не имеет смысла держать ее в тайне. Асмус принимает участие в новом телепроекте, где снова, спустя много лет, играет роль медика. Отметим, что именно благодаря своей героине Черноус из сериала "Интерны" Кристина и прославилась. По словам Асмус, она долго отказывалась от аналогичных ролей, но на сей раз не смогла устоять.

"Наконец-то я могу рассказать… Мои будни сейчас это белый халат, бесконечные осмотры, шоковые залы, вправления переломов, дренажи, пневмотораксы, плюсневые кости и т.д. Я уже надеваю перчатки и шапочку секунд за восемь, знаю кучу лайфхаков и врачебных внутряков и спокойно могу после проекта пойти в ординатуру", - похвасталась своими успехами актриса на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

По словам Кристины, лента увидит свет уже в следующем году.

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