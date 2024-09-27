Путин обсудил с Совбезом развитие авиационного комплекса

В формате видеоконференции

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства предложил обсудить один из аспектов развития авиационного комплекса, сообщила пресс-служба Кремля. Заседание прошло в режиме видеоконференции.

25 сентября на заседании Совбеза Путин предложил внести коррективы в ядерную доктрину России. Глава государства отметил, что агрессия против России со стороны неядерного государства, но при поддержке страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

В Кремле назвали обновление ядерной доктрины сигналом недружественным странам.

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