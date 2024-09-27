Путин обсудил с Совбезом развитие авиационного комплекса

В формате видеоконференции
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Глава государства предложил обсудить один из аспектов развития авиационного комплекса, сообщила пресс-служба Кремля. Заседание прошло в режиме видеоконференции.
25 сентября на заседании Совбеза Путин предложил внести коррективы в ядерную доктрину России. Глава государства отметил, что агрессия против России со стороны неядерного государства, но при поддержке страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.
В Кремле назвали обновление ядерной доктрины сигналом недружественным странам.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram