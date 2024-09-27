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ВСУ за неделю потеряли более 16 тысяч бойцов в зоне СВО

14:15
  • пятница
  • 27 сентября 2024

В плен сдались 66 человек

Вооруженные силы Украины за прошедшую неделю на всех направлениях СВО потеряли до 16 640 человек.

В зоне действия группировки "Север" противник потерял более 3270 военных, группировки "Запад" - более 2980 военных, группировки "Южная" - до 5140 военных, группировки "Центр" - до 3880 военных, группировки "Восток" - до 960 военных, группировки "Днепр" - до 410 военных.

На линии соприкосновения в плен сдались 66 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

За прошедшие семь дней российские военные нанесли 33 групповых удара по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), поражен воинский эшелон с западным вооружением.

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