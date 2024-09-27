ВС России взяли еще один населенный пункт в ДНР

Наступление на покровском направлении продолжается
Российские войска освободили Мариновку в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Населенный пункт взяли бойцы группировки "Центр" в результате "решительных действий", заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Село Мариновка расположено на покровском направлении недалеко от Новогродовки.
Накануне стало известно об освобождении города Украинск в ДНР. Он расположен между двумя крупными укрепрайонами ВСУ - городами Селидово и Горняк.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram