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ВС России взяли еще один населенный пункт в ДНР

14:40
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Наступление на покровском направлении продолжается

Российские войска освободили Мариновку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Населенный пункт взяли бойцы группировки "Центр" в результате "решительных действий", заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Село Мариновка расположено на покровском направлении недалеко от Новогродовки.

Накануне стало известно об освобождении города Украинск в ДНР. Он расположен между двумя крупными укрепрайонами ВСУ -  городами Селидово и Горняк.

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