Западный бизнес стремится к возобновлению экономических связей с Россией

Многие на Западе ожидают завершения конфликта на Украине, чтобы возобновить бизнес с Россией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Как отметил политик в интервью Polsat News, "мы не должны обманывать себя: многие сегодня ожидают окончания этой войны, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда".

При этом Дуда подчеркнул, что по-прежнему поддерживает киевский режим и надеется на то, что он восстановит контроль "над своими международно признанными территориями".

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя отказ Запада от российских энергоносителей, отметил, что это их собственный выбор — теперь пусть живут на более дорогих ресурсах.

Также Владимир Путин отмечал, что мировая экономика едва ли сможет выдержать отмену поставок российских энергоносителей. Заявления некоторых политиков об отказе от поставок из России звучат не от большого ума их авторов, подчеркивал российский лидер.

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