Олег Кононенко рассказал, как чихают космонавты

Командир отряда космонавтов вернулся с МКС

Конструкторы скафандров предусмотрели ситуацию, в которой космонавту захочется чихнуть или почесать нос — на эти случаи есть специальное устройство. Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказал российский космонавт Олег Кононенко — абсолютный рекордсмен по пребыванию в космосе, он провел там 1110 суток.

По возвращении на Землю с Международной космической станции Кононенко, возглавляющий российский отряд космонавтов, ответил на вопросы журналистов.

Когда один из них поинтересовался, что делать, если в скафандре хочется чихнуть, Кононенко сначала ответил шутливо: "Втягивай обратно!". Затем космонавт всерьез рассказал, что помогает вальсальва — устройство, выравнивающее давление в шлеме, если, например, надевший его человек чихнул, сообщает ТАСС.

В июле коллега Кононенко Олег Артемьев, депутат Мосгордумы, встретился с участниками программы "Московское долголетие". Он рассказал, как проходит подготовка к выходу в открытый космос, что входит в меню обитателей МКС и как космонавты сохраняют физическую форму.

На станции реализуется серьезнейшая научно-исследовательская программа. Например, чтобы понять, как невесомость влияет на здоровье человека, космонавты самостоятельно делают себе УЗИ. Благодаря этому удалось выяснить, что длительное пребывание в космосе ухудшает зрение, пусть и несильно.

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