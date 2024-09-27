Красавица Екатерина Климова на красной дорожке сразила наповал

Артистка произвела фурор

Екатерина Климова посетила Первый патриотический кинофестиваль FERRUM-24, который продлится до 29 сентября. В обширную программу мероприятия, помимо кинопоказов, входят творческие встречи со звездами, ночь сериалов, выставки и спектакли.

Популярная актриса прошлась по красной дорожке в эффектном черном наряде по типу кимоно. Завершали образ длинные сережки и убранные в прическу волосы. Екатерина Климова опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видео, сделанное прямо на красной дорожке.

Интернет-пользователи пришли в восторг от увиденного. Многочисленные поклонники осыпали комплиментами актрису.

Отметим, что на мероприятии также отметились коллеги Екатерины Климовой Екатерина Волкова, Ольга Кабо, Светлана Немоляева, Лянка Грыу, Полина Лазарева, Виктор Логинов, Алексей Герман-младший, Наталья Варлей и другие артисты.

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