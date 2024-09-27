CNN: Пейджеры в Ливане взорвали при помощи взрывчатки в аккумуляторах

Взрывчатое вещество невозможно было обнаружить

Взрывчатка во взорвавшихся пейджерах членов движения "Хезболла" в Ливане была спрятана в аккумуляторах устройств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников ливанской разведки.

По их словам, это было сделано настолько изощренно, что взрывчатое вещество просто невозможно было обнаружить. Оно было как будто "вкраплено" в литиевую батарею пейджера. В результате электронной атаки на Ливан на прошлой неделе, когда вдруг сами по себе стали взрываться пейджеры, ноутбук и рации, погибли более 30 человек, более 4 тысяч получили ранения.

"Хезболла" обвинила Тель-Авив во взрывах, СМИ также писали, что Израиль 15 лет готовил эту операцию. Однако израильские власти заявили, что их страна непричастна к этому.

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