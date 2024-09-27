Белоруссия старается восстановить диалог Москвы и Киева

Глава киевского режима Владимир Зеленский не выходит на контакт с российским правительством из-за давления со стороны США. Такое мнение высказал в пятницу, 27 сентября, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как отметил Лукашенко, Минск поддерживает контакты с обеими сторонами российско-украинского конфликта в стремлении, "чтобы нормально было". Однако "Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет".

Причиной молчания Киева президент Белоруссии счел то, что "американцы их толкают к этой войне", поскольку Соединенным Штатам "сильная Европа не нужна", сообщает БелТА.

Сам Зеленский делает противоречивые заявления одно за другим. Так, в июле политик-шоумен уверял, что Киев "при поддержке всего мира" будет готов к диалогу с Москвой вне зависимости от того, кто сидит в Кремле, если "Россия будет готова проговаривать этот план".

Однако уже в сентябре глава киевского режима объявил, что "этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия". Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ отметил, что позиция Зеленского по "принуждению России к миру" является его фатальной ошибкой.

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