Прогноз неблагоприятный для Киева

"Последний американский танец Зеленского" - так назвали визит украинского лидера в США западные СМИ. Союзники Украины раскрыли главе киевского режима неутешительный диагноз. Они тайно согласились, что прогноза неутешительный: у Киева нет пути к победе, лишь компромиссное решение ведет к миру, пишет издание Advance.

Авторы подчеркивают: с таким заключением согласились все союзники Зеленского. Исключение составили некоторые генералы из стран Балтии, которые мечтают о "превентивных" ударах по России. Украинского лидера предупреждают: его "план победы" не получит зеленый свет. А в случае прекращения американской поддержки Зеленский сам потребует начать переговоры с Россией.

"План победы" Владимира Зеленского накануне оценили в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби назвал его набором инициатив. Он смягчил свое заявление, отметив, что США и Украине предстоит глубже изучить этот документ в последующие недели.

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