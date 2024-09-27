Ситуация Блиновской ухудшилась: вот что случилось

Блогерша уже больше полугода находится в СИЗО

Долг Елены Блиновской увеличился на более чем шесть миллионов рублей. Согласно документам, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, "королева марафонов" должна налоговой 1 239 679 149 рублей. При этом 11 сентября ее долг составлял 1 233 264 396 рублей. Соответственно, прирост задолженности составил свыше шести миллионов 400 тысяч рублей.

Ранее суд отказался снимать арест с элитной иномарки Елены Блиновской. Также стало известно, что в рамках уголовного дела арестовало более десяти земельных участков в Алуште и под Костромой, принадлежащих "королеве марафонов".

Следствие установило, что Елена Блиновская в 2019-2021 годах использовала схемы дробления бизнеса, в результате уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей. В апреле прошлого года она была задержана при попытке покинуть Россию. Несмотря на выплату части налоговой задолженности 230 миллионов рублей, суд оставил ее под арестом.

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