Естественный отбор: теория Дарвина вновь вызвала жаркие споры

Мир разделился на два непримиримых лагеря

Одной из самых обсуждаемых тем в российском обществе на неделе стало предложение убрать из школьной программы теорию эволюции видов Чарльза Дарвина. Как полагают авторы предложения, теория Дарвина - это ошибочное утверждение, противоречащее религии. При том что многие учёные сходятся во мнении, что идеи Дарвина надо изучать для того, чтобы больше знать о нашем мире и его устройстве. Заметим, что вопросов к теории происхождения видов за более чем полтора века её существования возникало множество, её неоднократно пытались запретить, причём, во всём мире. Так чем же Дарвин не угодил общественникам, политикам и верующим?

Это покруче извечного спора физиков и лириков, или ожесточенной дискуссии о том, что же было раньше - курица или яйцо. 704 страницы, которые в 1859 году перевернули всё с ног на голову. Мир с тех пор разделился на два, кажется, непримиримых лагеря – тех, кто придерживается теории Дарвина и креационистов, считающих что "Венец творения" создал Бог. А обезьяны нам вовсе никакие не родственники.

На неделе спор разгорелся с новой силой. Всё из-за заявления помощника российского премьера Муслима Хучиева. Который, впрочем, особо отметил – всё сказанное не официальная позиция властей, а исключительно его частное мнение.

"Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Теория Дарвина неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали", - рассказал Муслим Хучиев.

"Сиротством рода человеческого" назвал теорию Дарвина председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви, поддержав тем самым инициативу Хучиева. 23% же опрошенных ВЦИОМом простых россиян - сторонники божественной теории происхождения человека. 28% верят в теорию Дарвина. А вот большинство – 39% - уверены: наука пока не в силах объяснить, откуда мы появились. Показательна, впрочем, другая цифра - шестеро из десяти опрошенных россиян уверены – преподавать нужно обе теории. Прецеденты запрета Дарвинизма в школьной программе, кстати, были. В 1925 году законодатели американского штата Теннесси приняли такое решение. Даже не подозревая, что открывают ящик Пандоры.

Небольшой городок Дейтон тогда переживал экономический упадок. Местные предприниматели решили хоть как-то оживить скучную провинциальную жизнь. И закатили грандиозный судебный процесс над учителем, который, заменяя коллегу, якобы демонстрировал детям запрещенку. В город съехались лучшие юристы, правозащитники, журналисты и писатели, приглашали даже Герберта Уэллса, но тот не захотел. На улице заезжих гостей развлекали обезьяны, которые, по слухам, должны были выступать свидетелями защиты.

В общем, забила жизнь ключом! Процесс, правда, в итоге был проигран, однако верховный суд встал на сторону учителя и отменил штраф размером в 100 долларов. А вот сам скандальный акт действовал аж 40 лет, до 1967.

"Дарвин, если бы услышал, что его теория повлекла за собой такие последствия и стала истолковываться только в атеистическом духе, он бы сильно удивился. Поскольку Дарвин был верующим человеком. Критики теории Дарвина они основываются на том, что Дарвинизм был доведен до некоторого абсурда. Был использован для оправдания материалистических убеждений. Есть трактовки чисто секулярные, которые говорят, что мы произошли от обезьяны, а значит Бога нет", - рассказал Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

Эволюция по Дарвину - это естественный отбор и изменчивость. В начале 20 века с развитием генетики стало понятно, почему именно это происходит. А саму современную теорию эволюции стали называть "синтетической" – от простейших бактерий к рыбам. Которые выбрались на поверхность, отрастили крылья, утратили их, обросли мехом, встали на две ноги. В общем, проделали колоссальный путь, пока не стали теми, кем мы есть. И ведь не свернули с извилистого дорог прогресса! Хотя сколько было соблазнов.

"Марш прогресса" или "Дорога к homo sapiens". Пожалуй, самая наглядная иллюстрация теории Дарвина. В 1965 году художник Рудольф Заллингер уложил 25 миллионов лет эволюции всего в несколько этапов. Ключевые это, конечно, переход к прямохождению и изобретение орудий труда. Были и так называемые "тупиковые ветви", например, неандертальцы. Мощнее и крупнее нас, с большим объемом головного мозга. Но вот лобные доли были слабо развиты. А как раз они отвечают за логическое мышление.

В общих чертах о теории Дарвина школьникам рассказывают в 7 классе. В детали начинают вдаваться в 10. Когда уже есть необходимые знания по биологии и химии, а, следовательно, и закономерные вопросы – кто мы и откуда?

"Все науки биологические, особенно современные науки, они стоят на платформе Дарвинизма. Здесь важно очень грамотно писать учебники школьные. Я помню, как я училась в школе, а как вы понимаете, в силу моего возраста это было очень давно, как это человек произошел от обезьяны? Сейчас обезьяны не превращаются в человека и не должны превращаться. Вот если здесь Дриопитек. Потом как-то вот так шла эволюция. Вот эта веточка привела к гиббонам. Эта веточка к гориллам, эта веточка, я там не знаю, к шимпанзе. А вот эта веточка к человеку. Что будет дальше? Чем дальше - тем мы будем дальше друг от друга, не ближе! Не переходить один в другого, а дальше", - отметила Анна Клюкина, директор Государственного Дарвиновского музея.

Но человеку под силу ускорить все процессы. Ведь то, что в природе занимает миллионы лет, при помощи селекции можно уложить в десятилетия. Яркий пример - Беляевские лисы из Новосибирского Академгородка. Сенсационный эксперимент по одомашниванию этих животных начали 65 лет назад.

Как когда-то волк стал псом, так и здесь планируется вывести некий новый вид. Поколение за поколением выбирая самых ласковых и не агрессивных. Преданный взгляд, вислоухость, хвост калачиком, но главное они искренне грустят и даже скучают по своим хозяевам. И это лишь середина большого научного пути.

"Это один из участков, который был найден. В нём очень интересный ген расположен. И действительно, было показано, что этот участок изменен, то есть в каком плане изменен. Он не мутировал, но частоты аллелей, которые наблюдаются, фиксируются в ручной популяции, при отборе на ручное поведение и если мы их отбираем на агрессивное поведение. Разные аллели фиксируются в той и иной популяции - они во многом отличаются", - говорит Анастасия Харламова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН.

Но почему именно это происходит - никто точно сказать не может. Как не может теория Дарвина ответить на вопрос, а откуда именно на Земле появилась жизнь. Тот набор бактерий и микроорганизмов, который специалисты называют "первичным бульоном".

"Он для науки пока еще не решен. Вот я буквально на днях прочитала книгу члена ученого совета, которого я очень уважаю, генетика с мировым именем Ильи Захаровича. Он как раз об этом пишет. Что такое жизнь? И начинает строение ДНК, РНК, белок, один от другого. Как это могло появиться?" – говорит Анна Клюкина.

Словом, то, что еще Аристотель, а позже да Винчи именовали "Перводвигателем", а Платон "Демиургом". Некая движущая сила, божественный механизм, искра, подарившая миру сначала простейшие бактерии, а через миллионы лет и человека.

"Те, кто развертывает понимание христианской теории эволюции, они ссылаются на святых отцов церкви, которые говорили, что у Бога один день может быть, как тысячу лет. И здесь можно понимать, что один день в Книге Бытия - это не просто 24 часа, а это многотысячная или многомиллионная история", - отметил Роман Лункин.

Таков христианский взгляд на происхождение Homo Sapiens. Другие авраамические религии рисуют похожую картину мира, причем, во всех красках. Буддизм отрицает саму концепцию Создателя как такового. Ну а согласно китайским мифам, люди вообще раньше были паразитами на теле великана Паньгу.

Если посмотреть шире, креационизм и эволюция принципиально друг другу не противоречат. Первый отвечает на вопрос, откуда все появилось, а вторая - как и почему менялось. В индуизме, например, такие сюжеты разворачиваются! Голливуд позавидует!

Согласно индуисткой мифологии, первым воплощением Вишну была рыба. И Дарвин говорит, что жизнь на нашей планете зародилась в воде. Вторым аватаром стала черепаха – то есть рептилия по Дарвину. Третьим было существо, похожее на млекопитающего. Наконец, четвертым – наполовину человек. Появление которого, к слову, лишь малая часть учения Дарвина. Фундаментальный труд которого повествует о происхождении вообще всех видов. К тому же, как ни крути, имеет статус теории. Коих с десяток наберется. Среди самых экзотических - теория космического осеменения. Если коротко, то жизнь к нам надуло с другой далекой планеты. Но ведь и там она как-то возникла.

Ну а дальше акт творения, миллионы лет эволюции или что-то другое. Итог, как подчёркивал сам Дарвин, один – "Самую сильную черту отличия человека от животных составляет нравственное чувство, или совесть". С чем, независимо от взглядов, сложно поспорить.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram