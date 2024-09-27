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Стало известно, кто устроил скандальный визит Зеленского в Пенсильванию

15:36
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Эта поездка обернулась расследованием

Посещение главой киевского режима Владимиром Зеленским оборонного завода в Пенсильвании было организовано и профинансировано американским Министерством обороны. Об этом в пятницу, 27 сентября, пишет The Hill.
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Как отмечает издание со ссылкой на осведомленный источник, именно Пентагон запросил военный воздушный транспорт для обеспечения перемещения высокопоставленных американских чиновников из Госдепартамента и Министерства обороны США.

Указанные должностные лица, по словам источника, участвовали в официальном мероприятии, которое имеет отношение к военной помощи Украине.

Тем временем профильный комитет Палаты представителей Конгресса США начал расследование из-за поездки Зеленского в штат Пенсильвания. Этот вояж расценили как поддержку кандидата от демократов Камалы Харрис, ведь Скрэнтон, в котором побывал Зеленский, является родным городом действующего президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Дипломату вменяют организацию скандальной поездки Зеленского, которую расценивают как вмешательство в выборы в интересах Демпартии.

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