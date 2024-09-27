План шантажа: к чему приведут американские гастроли Зеленского

Зеленский в истерике требует действовать только так, как этого хочет Киев

Главная международная новость - вояж Владимира Зеленского в Соединённые Штаты. Киевский лидер привёз в Америку некий "план победы", который никто пока целиком не видел, но он настолько привлёк внимание прессы и политиков, что уже умудрился затмить даже неделю высокого уровня Генассамблеи ООН. Где в итоге выступающие тоже практически все говорили лишь о проблемах Украины в современном мире и путях её решения. Что же до самого плана, то американские газеты публикуют со ссылками на источники некие его куски, и если эти куски сложить вместе, и дополнить их заявлениями самого Зеленского, то получается, что план победы Киева - это план вовлечения человечества в третью мировую войну. С обязательным для Киева "дай" и "весь мир обязан" в каждом пункте. В общем, можно сказать, что это не план победы, а план шантажа.

Планировалось, что концертная программа Зеленского в США будет пользоваться оглушительным успехом. Но с первых же дней всё пошло не по плану, и стало понятно, что эти гастроли станут одними из самых провальных в карьере киевского комика. Первый скандал разразился сразу же после визита Зеленского в городок Скрэнтон. Там представители демократической партии, Пентагона и губернатор штата Пенсильвании показали гостю завод по производству болванок для артиллерийских снарядов – то есть даже не дали понюхать пороху. Но республиканцам хватило и такой формальной экскурсии, чтобы начать раскручивать дипломатический скандал международного масштаба.

"Сколько средств американских налогоплательщиков было потрачено на этот перелёт самолетом ВВС США, на котором Зеленский прибыл в нашу страну? Почему на это мероприятие не были приглашены республиканцы?" – сказал Лэнс Гуден.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон уже потребовал от Зеленского отправить в отставку посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая поспособствовала этой неоднозначной встрече, напоминавшую предвыборную агитацию в пользу Харрис. А комитет палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности начал расследование с целью определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис злоупотребить властью и использовать иностранного лидера для своей выгоды. И ведь республиканцы не утрируют. Дело в том, что Пенсильвания всегда играла роль ключевого штата во время голосования за будущего президента, то есть в ноябре, возможно, именно там и будет решено, кто победит - Харрис или Трамп. Вот и слова губернатора, который активно агитирует за демократов, подтверждают использование Зеленского в политических играх.

"Мы счастливы, что здесь, в штате Пенсильвания, проживает так много украинцев - это второй по численности украинского населения штат. Мы чувствуем особое родство с ними и со всеми вами в вашей работе по защите Украины. Мы поддерживаем вас", - сказал Джош Шапиро.

То есть демократ Шапиро открыто призвал американских украинцев голосовать за демпартию в знак благодарности. В общем, даже самые отмороженные украинские депутаты уже признали: Зеленского подставили.

"Дипломатически – это было катастрофой. Это было большой ошибкой. И так делать было нельзя", - заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Такой же большой ошибкой Зеленского была и попытка манипулировать Трампом. 26 сентября журнал "Тайм" опубликовал статью, в которой, ссылаясь на анонимных украинских чиновников, утверждается, что, оказывается, Зеленский просил 45-го президента США о встрече, но при этом настаивал, чтобы разговор состоялся на нейтральной территории – в идеале на площадке какого-нибудь телеканала, чтобы демократы не заподозрили поддержку республиканской партии. Ну а если ещё вспомнить свежее интервью украинского шутника журналу "Нью-Йоркер", в котором он усомнился в способностях Трампа как переговорщика, то не удивительно, что он на этой неделе не стеснялся в выражениях, озвучивая всё, что думает и о Зеленском, и об Украине.

В четверг Трамп обнародовал новое письмо, которое он получил от украинского комика. Записка начинается со слов – "Дорогой, Дональд" - и дальше лишь слёзная мольба о встрече, и уже без дополнительных условий. Трамп, хоть и обижен на Зеленского, но всё же согласился принять его сегодня в своём небоскрёбе.

Проблема в том, что до сих пор – Зеленский неоднократно заявлял – Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией.

Подробности же своего видения дипломатического решения – и это, похоже, ключевая часть нового секретного плана победы Украины - Зеленский озвучил на внеплановом заседании Совета Безопасности ООН.

А уже с трибуны Генассамблеи ООН – правда, практически в пустом зале – Зеленский в истерике требовал действовать только так, как этого хочет Киев. Никакие другие планы он даже рассматривать не собирается. Публичный припадок закончилась голословным обвинением Китая и Бразилии в намерениях вторгнуться в другие страны.

Шокированные выступлением Зеленского вменяемые украинские политические аналитики с сожалением констатировали – клоун опять всех обманул: "плана Б" у него нет.

"Он выступает с милитаристской воинственной риторикой. Мы ожидали, что он поедет с каким-то "планом Б" условно, и что этот "план Б" будет обязательно мирным планом. Или хотя бы в конце будет нарисовано - вот здесь мир. Нет! Он приехал с модифицированным "планом А", в котором были фактически невыполнимые с точки зрения той же России требования. Опять же, на западе удивились наглости. Вы не показали за последние два года ни одной победы мало мальской, а приезжаете и начинаете говорить, что дальше собираетесь воевать", - рассказал Константин Бондаренко, политолог, кандидат исторических наук (Украина).

Лидеры стран западного мира, на которых Зеленский придумал переложить ответственность за ситуацию на Украине, с ответом тянуть не стали и там же, на Генассамблее ООН, не стесняясь заявили, что, похоже, сильно ошибались, до сих пор потакая Киеву.

"Конфликт на Украине идет уже третий год, но мы все еще далеки от установления мира. По мере того, как между крупными державами ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.

Кстати, уже в интервью Эрдоган рассказал, наверное, главную тайну западного мира – оказывается, мечте Украины попасть в НАТО не суждено сбыться только потому, что этого не хочет Америка. Печальная новость, потому что и членство в Альянсе тоже является частью плана победы Зеленского.

Разочаровал Зеленского и канцлер Германии - Олаф Шольц категорично заявил: какое бы решение ни приняли все остальные страны, ФРГ никогда не снимет ограничения на дальность действия немецкого оружия, которое использует украинская армия.

"Мы приняли для себя несколько решений, которые мне очень понятны. Это касается и того факта, что Германия не будет снимать ограничения по дальности ударов. Это несовместимо с моей личной позицией!" – сказал Шольц.

И только старик Джо, перепутав в своей речи Нью-Йорк с Вашингтоном, продолжал призывать поддерживать Украину до победного конца.

От себя лично Байден пообещал, что до января – до окончания его президентского срока - Америка обязательно выделит Украине ещё почти 2 с половиной миллиарда долларов. Но это и неудивительно - оборонная промышленность США должна продолжать работать. Больше Байден ничего не гарантировал – даже при личной встрече в Белом доме, хотя Зеленский именно на этот визит возлагал огромные надежды.

Ничего прорывного украинский гость не услышал и на встрече с действующим вице-президентом, кандидатом в президенты Камалой Харрис. Впрочем, если верить утечкам, и Вашингтон не в восторге от Зеленского – американская пресса сообщила, что Белый дом был не просто шокирован, а обеспокоен планом, который презентовал киевский гастролёр, потому что привести он может исключительно к третьей мировой войне, которую боится даже Америка.

*внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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