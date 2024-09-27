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В Уфе завели дело после сноса "Аллеи возвращения домой"

15:55
  • пятница
  • 27 сентября 2024

На ее месте появится центр с подземной парковкой

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после уничтожения в Уфе "Аллеи возвращения домой", посвященной вернувшимся со спецоперации бойцам.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя регионального СУ СК Владимира Архангельского доклад о результатах расследования уголовного дела.

Проверку исполнения земельного и градостроительного законодательства также организовала прокуратура Башкирии.

"Аллею возвращения домой" высадили в сентябре 2022 в честь присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей напротив дома №100 по улице Комсомольской. На днях в СМИ появилась информация, что рядом начали строить торговый центр со встроенным подземным паркингом. Подрядчик уже выкопал деревья, которые местные жители высадили в знак уважения российским военнослужащим, а также демонтировал брусчатку. 

Местные власти пообещали, что аллея будет восстановлена после завершения строительных работ.

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