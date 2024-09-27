Новая напасть обрушилась на сына Орбакайте

В дело вмешался суд

Вскоре после объявления мобилизации старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков покинул Россию. Сейчас он живет в Америке, записывает видео для местных артистов и музыку со своей группой для различных проектов, в том числе и российских.

Однако на родине его не забывают. Так, не успела молва умолкнуть после информации, что Пресняков расстался с супругой Аленой Красновой, которая по какой-то причине вернулась одна в Россию, как новая напасть обрушилась на Никиту.

Артиста оштрафовали на 41 тысячу рублей за парковочное место. Решение по внуку Аллы Пугачевой вынес московский суд, сообщает телеграм-канал Mash. Никита Пресняков оставлял свою элитную иномарку с октября 2019 по сентябрь 2022 года в Варсонофьевском переулке, но в какой-то момент перестал платить за парковку. В итоге на него подали в суд, и сегодня, 27 сентября, взыскали всю сумму.

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