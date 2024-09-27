Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области

Зампред Совбеза изучил работу полигона

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев побывал на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Как сообщает РИА Новости, во время этой поездки политик ознакомился с работой средств обнаружения и поражения беспилотных летательных аппаратов, включая новейшие разработки.

Медведев подчеркнул, что важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развернута в оптимальные сроки, надежно защищала гражданскую и военную инфраструктуру.

Как отмечается на официальном сайте российского Министерства обороны, Капустин Яр представляет собой единый научно-исследовательский комплекс, позволяющий проводить испытания и отработку оборонительных и наступательных систем вооружения в интересах всех видов и родов войск армии России.

Например, в апреле с полигона Капустин Яр российские военные выполнили экспериментальный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подвижного грунтового ракетного комплекса. Это продемонстрировало высокую надежность оружия, обеспечивающего стратегическую безопасность России.

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