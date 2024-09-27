Патрушев указал на попытки Запада изолировать Калининградскую область

Соседи максимально осложняют транзит

Транзит в Калининградскую область из других регионов России максимально осложнен. Запад пытается изолировать анклав, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Как отметил Патрушев на совещании в Калининградской области, перевозка необходимых для жизнедеятельности и экономики региона грузов по сухопутному маршруту в настоящее время ограничена. В область поступает лишь 80% товарной номенклатуры. В нынешних условиях основную часть автомобильного и железнодорожного грузопотока пришлось переориентировать на морские маршруты.

Помощник президента напомнил, что единственной транспортной артерией, позволяющей транспортировать грузы в Калининград вне территорий недружественных стран сейчас остается действующая паромная линия Балтийск - Усть-Луга. Чтобы увеличить объем перевозок необходимых для жизнедеятельности региона грузов, решено построить два автомобильно-железнодорожных парома. И создадут на мощностях судостроительного комплекса "Звезда", передает РИА Новости.

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