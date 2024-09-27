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В России пройдет конкурс театральных постановок в рамках фестиваля "Театр победы"

16:12
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Участвовать могут российские театры, имеющие в репертуаре постановки о Великой Отечественной войне

С 7 сентября по 7 ноября 2024 года в рамках художественного патриотического фестиваля "Театр победы" запланировано проведение конкурса театральных постановок.

Фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организован Фондом поддержки культуры и искусства "Екатерининский" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

В конкурсе театральных постановок могут принять участие все российские театры, имеющие в своем репертуаре постановки, посвященные Великой Отечественной войне.

Условия и порядок проведения конкурса размещены на официальном сайте конкурса www.театрпобеды.рф.

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