Медведев оценил системы борьбы с беспилотниками

Зампред Совбеза посетил полигон Капустин Яр

Работу эффективных систем поражения малоразмерных беспилотников продемонстрировали российские разработчики заместителю председателя Совета безопасности Росси Дмитрию Медведеву. Зампред Совбеза посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области.

Медведеву показали, в частности, такие машины, как "Тайфун-ПВО" и "Деривация". Также зампред Совбеза смог оценить эффективность улучшенных установок ЗУ-23. Все эти системы на полигоне поразили имитационные мишени-беспилотники.

На совещании, посвященном системам борьбы с беспилотниками, Медведев подчеркнул: важно, чтобы система эшелонированной противовоздушной обороны была развернута в оптимальные сроки. Она должна надежно защищать важнейшие элементы гражданской и военной инфраструктуры, приводит слова Медведева ТАСС.

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