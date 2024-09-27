В Москве пройдет международный экспортный форум "Сделано в России"

Дата - 14 октября

В Центре международной торговли в Москве 14 октября пройдет ежегодный международный экспортный форум "Сделано в России".

Участники мероприятия смогут посетить более 20 сессий различных форматов: дискуссии, бизнес-диалоги, экспертные сессии, мастер-классы. Большое внимание будет уделено разбору конкретных кейсов и презентациям инструментов поддержки, которые будут полезны как начинающим, так и уже действующим экспортерам.

Форум начал проводиться с 2012 года. Его цель - привлечение представителей госвласти и бизнеса, в том числе дружественных стран, к дискуссии о главных вызовах нового времени, вопросах координации взаимодействия государства бизнеса по обеспечению социально-экономического развития России.

Ранее премьер Михаил Мишустин отметил, что вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться. Он отметил, что значительный вклад в это развитие вносит расширение внутреннего производства.

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