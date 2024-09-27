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Актриса Ольга Будина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

16:51
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Она исполнила несколько песен

Актриса Ольга Будина посетила Единый пункт отбора на военную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице. Она встретилась с контрактниками и исполнила перед военнослужащими несколько песен.

По ее словам, процедура оформления бойцов организована грамотно и продумано.

"Я на протяжении всего времени проведения СВО активно поддерживаю наших ребят и знаю из первых уст, с чем им приходится сталкиваться на поле боя. И вот сегодня впервые я оказалась в том месте, откуда они отправляются. И я рада, что все желающие принять участие в СВО проходят специальный отбор. Я считаю, что это очень важно, там нужны люди, которые понимают, что такое взаимопомощь и поддержка товарищей", – сказала Будина (цитата по АГН "Москва").

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в столице по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.

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Актриса Ольга Будина посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту
Актриса Ольга Будина посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту
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