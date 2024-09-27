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Умерла британская актриса Мэгги Смит

16:53
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Она известна по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере

Исполнительница роли профессора Макгонагалл в серии фильмов про Гарри Поттера, британская актриса Мэгги Смит умерла в Лондоне в возрасте 89 лет. Как сообщила семья актрисы, Смит мирно ушла из жизни ранним утром в пятницу, 27 сентября, в больнице, пишет The Guardian.

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Артистка за свою карьеру получила множество наград. В ее копилке - два "Оскара", первый из которых она получила в 1970 году за главную роль в картине Рональда Нима "Расцвет мисс Джин Броди". Это экранизация романа Мюриэль Спарк, повествующего об эдинбургской школьной учительнице, восхищавшейся Бенито Муссолини.

Второй "Оскар" актрисе принесла роль в комедии Гебрерта Росса "Калифорнийский отель" 1979 года. В 1989 году Мэгги Смит возвели в ранг Дамы-командора Ордена Британской империи, с присвоением почетного титула "дама". Всего актриса сыграла более чем в 160 фильмах и сериалах.

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