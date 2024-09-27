Усиленные наряды полиции доставили Зеленского к башне Трампа

По периметру здания дежурят спецслужбы

Кортеж под усиленной охраной полиции доставил Владимира Зеленского в пятницу утром по местному времени к башне Trump Tower в центре Манхэттена в Нью-Йорке. По периметру здания дежурят сотрудники спецслужб. Движение в районе частично перекрыто. На дорогах установлены бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин вдоль улицы, прилегающей к башне.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее отказался встречаться с украинским лидером. Однако, после полученного от Зеленского письма с просьбой о контакте, все же согласился на встречу. При этом экс-президент раскритиковал главу киевского режима: на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

22 сентября Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В результате разразился скандал: группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, передает РИА Новости.

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