Фрегат "Адмирал Исаков" спустили на воду в Петербурге

Военные суда подобного класса оснащены самым современным оружием

Знаковое событие для Военно-морского флота России. Сегодня в Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 - "Адмирал Исаков". Это 4-й корабль в серии, который, как и его аналоги, способен решать задачи как в ближней, так и в дальней зоне мирового океана.

Церемония спуска на воду нового корабля по традиции проходит под звуки военного оркестра. О важности этого события для Военно-морского флота России говорит личное присутствие главнокомандующего. Он приветствует экипаж.

На набережной - весь коллектив завода, все, кто принимал участие в создании корабля. Фрегату желают семь футов под килем и долгой боевой службы

Фрегат с заводским номером 924 - четвертый в серии кораблей новейшего поколения. Он назван в честь адмирала флота, героя Советского Союза Ивана Степановича Исакова, члена-корреспондента Академии наук, писателя.

Корабль проекта 22350. Первые большие надводные корабли, которые начали строить в нашей стране после распада Советского союза. Его длина 135 метров, это два с половиной олимпийских бассейна.

Стандартное водоизмещение - 4500 тонн, автономность плавания - до месяца, а количество членов экипажа может достигать 210 человек. Три предыдущих фрегата, также названные в честь выдающихся адмиралов - Адмирал Горшков, Адмирал Касатонов и Адмирал Головко - успешно выполняют боевые задачи в составе Северного флота. Это многоцелевые универсальные корабли, обладающие как оборонными, так и ударными возможностями.

"В его вооружение входит весь комплект крылатых ракет морского противокорабельного и противолодочного оружия, когда мы говорим об обороне – все что касается вопросов противовоздушной обороны, противокорабельной и противолодочной обороны – все это есть в комплекте его вооружения", - отметил Александр Моисеев, главнокомандующий ВМФ России.

Все тактическое вооружение, внешнее ходовое оборудование - даже корабельные винты - скрыто под защитными пленками из соображений секретности. Спуск на воду проходит в плавучем доке, фрегат погружается под воду медленно, до уровня ватерлинии. Теперь ему предстоит новый этап - ходовые испытания. После принятия фрегата в состав Военно-морского флота он будет выполнять боевые задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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