ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минюст признал иноагентами журналиста Гениса* и проект "Центр "Досье"**

17:52
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Они выступали против СВО

Реестр иностранных агентов пополнился новыми именами. Минюст России включил в перечень проект "Центр "Досье". Соседние строчки заняли трое журналистов и два историка.

Стало известно, почему иноагент Галкин будет выгонять зрителей с концертов
Против иноагента Моргенштерна возбудили уголовное дело

"Центр "Досье" – это проект Михаила Ходорковского, который ранее был признан иноагентом в России. Центр выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями.

В перечень иноагентов также включены писатель и журналист Александр Генис, политик и журналист Сергей Гуляев и основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе. В списке Минюста также историки Юрий Фельштинский и Александр Эткинд. Все они отметились выступлениями против СВО и распространением недостоверной информации о российских властях и Вооруженных силах.

____________________________________________________

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента

** Юридическое лицо, исполняющее функции иноагента

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Минюст России
Минюст России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.