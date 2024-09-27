Минюст признал иноагентами журналиста Гениса* и проект "Центр "Досье"**

Они выступали против СВО
Реестр иностранных агентов пополнился новыми именами. Минюст России включил в перечень проект "Центр "Досье". Соседние строчки заняли трое журналистов и два историка.
"Центр "Досье" – это проект Михаила Ходорковского, который ранее был признан иноагентом в России. Центр выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями.
В перечень иноагентов также включены писатель и журналист Александр Генис, политик и журналист Сергей Гуляев и основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе. В списке Минюста также историки Юрий Фельштинский и Александр Эткинд. Все они отметились выступлениями против СВО и распространением недостоверной информации о российских властях и Вооруженных силах.
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* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента
** Юридическое лицо, исполняющее функции иноагентаВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram