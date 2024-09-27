Трамп пообещал Зеленскому урегулировать конфликт на Украине

Кандидат в президенты заверил, что сделает это еще до инаугурации

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США урегулирует конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Кандидат от Республиканской партии пообещал это на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Как передает ТАСС, трансляцию встречи вели американские телеканалы. Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным. Политик уверен, что в случае победы на выборах, еще до его вступления в должность президента, удастся найти решение, которое устроит обе стороны.

Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского к башне Trump Tower в центре Манхэттена в Нью-Йорке доставил кортеж под усиленной охраной полиции. По периметру здания дежурили сотрудники спецслужб, движение в районе было частично перекрыто.

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