Жертвами взрыва на АЗС в Махачкале стали четыре человека

В числе погибших один ребенок

Взрыв прогремел на автозаправке в Махачкале. По данным прокуратуры Дагестана, около 17:30 27 сентября на АЗС произошел хлопок с последующим возгоранием.

В экстренных службах уточнили, что ЧП произошло на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. На место прибыли бригады скорой помощи и спасатели.

По информации центра центре медицины катастроф, жертвами взрыва стали четыре человека. В числе погибших – один ребенок, передает РИА Новости.

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