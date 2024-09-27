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Жертвами взрыва на АЗС в Махачкале стали четыре человека

18:36
  • пятница
  • 27 сентября 2024

В числе погибших один ребенок

Взрыв прогремел на автозаправке в Махачкале. По данным прокуратуры Дагестана, около 17:30 27 сентября на АЗС произошел хлопок с последующим возгоранием.

Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Химках
Скончался еще один пострадавший при взрыве у АЗС в Махачкале

В экстренных службах уточнили, что ЧП произошло на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. На место прибыли бригады скорой помощи и спасатели.

По информации центра центре медицины катастроф, жертвами взрыва стали четыре человека. В числе погибших – один ребенок, передает РИА Новости.

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