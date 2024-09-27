ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Рады решил передать Конгрессу США доказательства коррупции в офисе Зеленского

19:16
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Также речь идет о полученной главой силового блока миллионной взятке

Доказательства коррупции в Офисе президента Украины Владимира Зеленского скоро могут оказаться в распоряжении американских конгрессменов. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский поручил своей юридической команде передать всю собранную информацию в Конгресс США.

Трамп пообещал Зеленскому урегулировать конфликт на Украине
Усиленные наряды полиции доставили Зеленского к башне Трампа

Как написал Дубинский в своем Telegram-канале, требование конгрессменов уволить украинского посла Маркарову за вмешательство в выборы - это цветочки. Ягодки пойдут тогда, когда Конгресс США потребует уволить за коррупцию главу офиса Андрея Ермака и его зама Олега Татарова. Также достанется главе силового блока Удовиченко за полученную взятку в 1 миллион долларов.

Дубинский отметил, что представители Демократической партии США попытались превратить Зеленского в политический козырь, отправив его на военный завод. А республиканцы перед выборами сделают обратное: обрушатся с критикой на правительство Зеленского, обвиняя его в коррупции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Визит Владимира Зеленского в Вашингтон
Визит Владимира Зеленского в Вашингтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.