Депутат Рады решил передать Конгрессу США доказательства коррупции в офисе Зеленского

Также речь идет о полученной главой силового блока миллионной взятке

Доказательства коррупции в Офисе президента Украины Владимира Зеленского скоро могут оказаться в распоряжении американских конгрессменов. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский поручил своей юридической команде передать всю собранную информацию в Конгресс США.

Как написал Дубинский в своем Telegram-канале, требование конгрессменов уволить украинского посла Маркарову за вмешательство в выборы - это цветочки. Ягодки пойдут тогда, когда Конгресс США потребует уволить за коррупцию главу офиса Андрея Ермака и его зама Олега Татарова. Также достанется главе силового блока Удовиченко за полученную взятку в 1 миллион долларов.

Дубинский отметил, что представители Демократической партии США попытались превратить Зеленского в политический козырь, отправив его на военный завод. А республиканцы перед выборами сделают обратное: обрушатся с критикой на правительство Зеленского, обвиняя его в коррупции.

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