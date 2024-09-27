В США подтвердили уничтожение четырех украинских F-16

Отмечается несовершенство аэродромов

Удары российских ракет "Кинжал" уничтожили, предположительно, четыре переданных Украине истребителя F-16. Сообщивший об этом журнал Military Watch Magazine признает, что информация основана на неподтвержденных пока официально данных.

Авторы уточняют, что информация получена от нескольких источников в европейских странах. По их данным, четыре недавно поставленных Киеву истребителя F-16 были уничтожены на земле, во время атаки ВКС России на украинскую авиабазу. Издание подчеркивает ограничения по использованию F-16 для ВСУ, которые накладывает невозможность базирования истребителей на несовершенных аэродромах.

Накануне стало известно об ударе по аэродрому в Староконстантинове гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Они были выпущены с четырех МиГ-31К ВКС России. Сообщалось об уничтожении двух истребителей F-16, которые не успели взлететь.

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