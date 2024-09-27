ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США подтвердили уничтожение четырех украинских F-16

19:43
  • пятница
  • 27 сентября 2024

Отмечается несовершенство аэродромов

Удары российских ракет "Кинжал" уничтожили, предположительно, четыре переданных Украине истребителя F-16. Сообщивший об этом журнал Military Watch Magazine признает, что информация основана на неподтвержденных пока официально данных.

США готовят передачу Украине ракет для истребителей F-16
В США рассказали, что лучшие летчики ВСУ погибли еще до поставок F-16

Авторы уточняют, что информация получена от нескольких источников в европейских странах. По их данным, четыре недавно поставленных Киеву истребителя F-16 были уничтожены на земле, во время атаки ВКС России на украинскую авиабазу. Издание подчеркивает ограничения по использованию F-16 для ВСУ, которые накладывает невозможность базирования истребителей на несовершенных аэродромах.

Накануне стало известно об ударе по аэродрому в Староконстантинове гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Они были выпущены с четырех МиГ-31К ВКС России. Сообщалось об уничтожении двух истребителей F-16, которые не успели взлететь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Истребитель F-16
Истребитель F-16
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.