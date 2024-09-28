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Армия России освободила за неделю 5 населённых пунктов

09:44
  • суббота
  • 28 сентября 2024

Противник отступает

За последнюю неделю российские войска освободили от радикалов пять населённых пунктов - Мариновку, Григоровку, Острое, Украинск и Лесовку. Ожесточённые бои ведут наши подразделения за Угледар - мощный оборонительный узел боевиков.

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На южнодонецком направлении расчёты ЗРК "Бук" за день обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников самолётного типа. Зенитчики работают круглосуточно в непосредственной близости от передовой, и способны поразить неприятеля на расстоянии до ста километров.

Российские войска надёжно прикрыты с воздуха. Под защитой находятся и гражданские объекты, которые зачастую атакуют украинские боевики. 

А в курском приграничье расчёты 82-миллиметровых пулемётов "Василёк" морских пехотинцев группировки "Восток" уничтожают огневые точки и разрозненные группы ВСУ.  Коррекция целей идет с беспилотников.

Один "Василёк" выпускает 120 мин в минуту и способен держать в напряжении противника на десятикилометровом участке фронта, сообщает "ТВ Центр".

Ударно трудятся и экипажи "Аллигаторов".  Вертолёты КА-52М нанесли ракетные удары по бронетехнике и живой силе противника. По докладам авианаводчика, все цели поражены.

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