Противник отступает
За последнюю неделю российские войска освободили от радикалов пять населённых пунктов - Мариновку, Григоровку, Острое, Украинск и Лесовку. Ожесточённые бои ведут наши подразделения за Угледар - мощный оборонительный узел боевиков.
На южнодонецком направлении расчёты ЗРК "Бук" за день обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников самолётного типа. Зенитчики работают круглосуточно в непосредственной близости от передовой, и способны поразить неприятеля на расстоянии до ста километров.
Российские войска надёжно прикрыты с воздуха. Под защитой находятся и гражданские объекты, которые зачастую атакуют украинские боевики.
А в курском приграничье расчёты 82-миллиметровых пулемётов "Василёк" морских пехотинцев группировки "Восток" уничтожают огневые точки и разрозненные группы ВСУ. Коррекция целей идет с беспилотников.
Один "Василёк" выпускает 120 мин в минуту и способен держать в напряжении противника на десятикилометровом участке фронта, сообщает "ТВ Центр".
Ударно трудятся и экипажи "Аллигаторов". Вертолёты КА-52М нанесли ракетные удары по бронетехнике и живой силе противника. По докладам авианаводчика, все цели поражены.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram